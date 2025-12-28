القليوبية تحتفل بتكريم أوائل طلبة الثانوية في مسابقة التميز العلمي

بالصور- ضبط 116 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بأسوان

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات الحفل الختامي والمباراة النهائية لمسابقة "أوائل الطلبة" للمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، في إطار دعم التميز العلمي وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبإشراف وتوجيه مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم، وتنفيذ محمد حسن جاد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وأقيمت الفعاليات بالتنسيق مع التوجيه العام للمواد الدراسية الأساسية، بمشاركة نخبة من موجهي العموم، منهم: محمد عماد (اللغة العربية)، أشرف عبد الغفار معوض (الكيمياء)، وليد الصادق محمد (اللغة الإنجليزية)، سليمان علي محمود (التاريخ)، أسامة محمد حلمي (الرياضيات)، أبو المعاطي محمد صبحي (الجغرافيا)، وأيمن صبحي يحيى (العلوم – إدارة بنها التعليمية).

واتسمت الجولة النهائية بمنافسة قوية وعلمية راقية بين المدارس المتأهلة، حيث قدم الطلاب أداءً متميزًا عكس مستوى رفيعًا من التحصيل الدراسي والثقافة العامة وقدرات التفكير التحليلي والإبداعي.

وأكد مصطفى عبده خلال كلمته بالحفل، أن الهدف من مسابقة «أوائل الطلبة» لا يقتصر على حصد المراكز الأولى، بل يمتد إلى غرس قيم التعاون والعمل الجماعي وبناء شخصية الطالب القيادية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

وجاءت نتائج المسابقة على مستوى المحافظة لعام 2025 كالتالي:

المركز الأول: مدرسة محمد جمال الأكشر – إدارة طوخ التعليمية

المركز الثاني: مدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين – إدارة العبور التعليمية

المركز الثالث: مدرسة متولي الشعراوي الثانوية بنات – إدارة غرب شبرا التعليمية

المركز الرابع: مدرسة طحا نوب الثانوية – إدارة شبين القناطر التعليمية

وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم الطلاب المتفوقين وسط أجواء من الفرح والفخر، بحضور المعلمين والموجهين وقيادات التعليم بالمحافظة.

وأشار مدير المديرية إلى أن هؤلاء الأوائل "ليسوا مجرد طلاب حصدوا جوائز، بل هم الرهان الحقيقي لمستقبل وطن يُبنى بسواعد أبنائه المبدعين".

واختُتم اللقاء تاركًا بصمة تميز راسخة في ذاكرة القليوبية، لتظل مسابقة "أوائل الطلبة" منارة علمية تحفز الأجيال على التفوق وطلب العلم والارتقاء المستمر.