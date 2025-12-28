بالصور- محافظ أسوان يبحث مع وزير الإسكان موقف مشروعات "حياة كريمة"

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بمحافظ أسوان، مثمناً جهود المحافظة وتعاونها مع الوزارة، مؤكداً على كامل الدعم لمشروعات التنمية بأسوان، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تلبية عدد من احتياجات المحافظة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم لتوفير كافة احتياجات أهالي أسوان.

من جانبه، قدّم محافظ أسوان الشكر لوزير الإسكان على عقد الاجتماع، موضحاً أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير مستوى خدمات مياه الشرب وحل المشكلات السابقة في هذا الملف.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم بحث التعاون بشأن خط صرف صحي الكرور، ووجّه الوزير برصد كافة المشاكل ووضع الحلول اللازمة لتجنب حدوث أي أعطال مستقبلية، إلى جانب الإسراع في إنهاء محطة صرف صحي المشتل.

كما تم استعراض مقترحات لتطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية بطاقة 20 ألف متر مكعب يومياً، وإنشاء محطة جديدة بمنطقة السيل الجديد لاستيعاب التدفقات الزائدة لمياه الصرف الصحي في المناطق التابعة للمحطات.

كما تم استعراض موقف مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المرحلة الأولى، حيث أكد الجانبان تحقيق نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات، مع التأكيد على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.