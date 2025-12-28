أحالت نيابة السويس شاب لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلته الكبرى، تحت التهديد داخل منزله مستغلا غياب زوجته عن المنزل لخلافات زوجية بينهما.

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمه الطفلة 12 عام، إذ روت الطفلة ما تعرضت له من والدها في المنزل، فقررت الأم اصطحاب الطفلة يوم 8 يوليو الماضي، إلى قسم شرطة السويس، وقالت لرجال الشرطة تفاصيل ما عاشته وما فعله والدها معها.

واستدعت الشرطة الأب المتهم 38 عامًا، بائع بمحل آيس كريم، وأنكر الواقعة وكذب رواية الطفلة، بينما افاد الفحص الطبي تعرض الطفلة للاعتداء، وصدر قرار بحبسه، وأخلت النيابة العامة سبيله لاحقا، مع حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقدم محامي الطفلة المعتدى عليها مذكرة للنيابة العامة، وأعادت النيابة التحقيق في القضية، وتوصلت التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة، إلى صحة الواقعة وأن المتهم هتك عرض الصبية أبنته بالقوة.

وأفاد نص قرار إحالة المتهم في القضية رقم 2035 لسنة 2025 كلي السويس، أن المتهم هدد طفلته بايذائها ووالدتها إن لم تنصاع لأوامره مستغلا سلطته الأبوية عليها وانفراده بها بمسكنهم، وحسر عنها ملابسها وكشف عورتها وجثم خلفها وارتكب فعله، وكان المتهم من يتولى تربيتها ورعايتها كونه أبوها.

وأكد قرار الإحالة أن بما أقدم عليه المتهم يكون ارتكب جناية هتك العرض والاعتداء الجنسي، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمعاقبة المتهم.