بدبلوم صناعي.. ضبط سيدة تدير مركزًا طبيًا غير مرخص بالبحيرة (صور)

11:15 م الخميس 11 سبتمبر 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، اليوم الخميس، مركزًا طبيًا غير مرخص تديره سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، ويقدم خدمات علاج طبيعي وجلدية وتغذية علاجية دون وجود أطباء متخصصين.

تم تشميع المركز على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكونه يقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بواسطة عمالة غير مؤهلة وبدون ترخيص.

ومن جانبه، شدد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، على عدم التهاون في تطبيق القانون وتفعيل الدور الرقابي، حفاظًا على صحة المواطنين.

كما دعت إدارة العلاج الحر المواطنين إلى التأكد من تراخيص المراكز الطبية والإبلاغ عن أي مخالفات.

