البيئة تكشف مصير تمساح أبوتلات..كيف وصل إلى شاطئ الإسكندرية؟ - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت الأجهزة المعنية بوزارة البيئة في الإسكندرية، تفاصيل جديدة بشأن واقعة العثور على تمساح حي مربوط الفم في مياه البحر بمنطقة أبوتلات غرب المحافظة، مؤكدة نقله إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية بعد السيطرة عليه، وسط تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وكان ورد بلاغ إلى الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي العجمي، اليوم الخميس، أفاد بعثور عمال الشاطئ على تمساح يبلغ طوله نحو متر واحد، يطفو في المياه ومربوط الفم بشريط محكم، ما أثار حالة من القلق بين رواد المنطقة.

وفور تلقي البلاغ، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة التعامل مع الموقف ومتابعته لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على ضرورة تمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى.

وأوضحت الوزيرة أن التمساح النيلي لا يعيش في المياه المالحة، مما يرجح أنه كان يخضع لتربية غير قانونية داخل أحد المنازل، قبل أن يتم التخلص منه بإلقائه في البحر أو في مصرف أبوتلات الزراعي المتصل به.

وفي إطار الإجراءات الميدانية، نفذ باحثو جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية عملية تمشيط دقيقة لمنطقة المصب البحري، ولم يتم رصد أي تماسيح إضافية حتى الآن، فيما تستمر أعمال الرصد والتحقق.

وشددت الوزيرة على أهمية التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكدة أن الوزارة تنفذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق والمزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المختصة، بما يضمن حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحفاظ على الحياة البرية وتجنب الصيد أو التربية غير المشروعة للكائنات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن مخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

كما خصصت الوزارة رقم واتس آب (01222693333) لتلقي البلاغات على مدار الساعة بشأن أي محاولات صيد أو اتجار غير مشروع بالحياة البرية.

