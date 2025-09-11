تمساح يثير الذعر بشاطئ في الإسكندرية.. والسلطات تتحرك للتحقيق

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد شاطئ "أبوتلات 2" غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من الذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح صغير يبلغ طوله نحو متر واحد في مياه البحر. وتمكن منقذو الشاطئ من السيطرة عليه، فيما بدأت الجهات المعنية تحقيقًا عاجلًا وتمشيطًا للمنطقة.

وتدخل منقذو وغطاسو الشاطئ فور رصدهم للتمساح، وتمكنوا بعد محاولات دقيقة من الإمساك به ووضعه داخل شوال، على الرغم من محاولته مهاجمة أحدهم أثناء عملية السيطرة عليه.

وانتقلت فرق من الحماية المدنية ومسؤولو شواطئ القطاع الغربي إلى الموقع، حيث تم إخطار وزارة البيئة لبدء تمشيط الشواطئ المجاورة تحسبًا لوجود تماسيح أخرى، وفتح تحقيق لمعرفة كيفية وصوله إلى مياه البحر المتوسط.

يُذكر أن شاطئ "أبوتلات 2" كان قد شهد في وقت سابق حادث غرق جماعي أثار الرأي العام وأدى إلى إغلاقه مؤقتًا.