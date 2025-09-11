"توكة زرقاء" تكشف لغز تمساح شط إسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت "توكة" زرقاء مطاطية كانت تغلق فم تمساح صغير عُثر عليه بشاطئ "أبو تلات 2" غربي الإسكندرية، لغز وصوله إلى مياه البحر.

أكد مصدر مسؤول بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن التمساح هرب على الأرجح من أحد المواطنين، بعدما نجح المنقذون في السيطرة عليه وإنهاء حالة الذعر التي سادت بين المصطافين.

أوضح المصدر أن منقذي الشاطئ تدخلوا سريعًا فور ظهور التمساح الذي يبلغ طوله مترًا وربع، ونجحوا في اصطياده ووضعه في جوال، قبل نقله إلى قسم شرطة العامرية أول تمهيدًا لتسليمه إلى وزارة البيئة لإيداعه في حديقة الحيوان.

أكد المصدر أن جميع رواد الشاطئ بخير، حيث كانت السباحة ممنوعة والرايات الحمراء مرفوعة وقت وقوع الحادث، مما حال دون وقوع أي إصابات.