الموجة 27.. إزالة مزارع سمكية مخالفة على 36 فدانًا جنوب بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 36 فدانًا و18 قيراطًا، بمنطقة سهل الحسينية بقرية الفتح جنوب المحافظة.

تأتي هذه الحملة، التي قادها حي الجنوب بمشاركة قوات الأمن، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

ومن جانبه، شدد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على مواصلة الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا التعامل بكل حسم مع أي تعديات مستقبلية حفاظًا على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.