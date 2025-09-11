إعلان

حريق جميلة أبو حريد بسوهاج.. وفاة الأب والزوجة وأطفالها الأربعة بين الحياة والموت

04:56 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق شقة (3)
  • عرض 3 صورة
    حريق شقة (1)
background

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تواصل الأجهزة الطبية بمحافظة سوهاج متابعة الحالة الصحية للمصابين في حريق شقة شارع جميلة أبو حريد بحي شرق سوهاج، والذي اندلع صباح اليوم وأسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن رب الأسرة لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بحروق بنسبة 100%، فيما لا تزال زوجته وأطفاله الأربعة يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام، مؤكدًا أن حالاتهم ما بين خطرة ومتوسطة، وتخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، يتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين أولًا بأول، مع التشديد على توفير كل أوجه الرعاية لهم.

وكان الحريق قد اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 34 بشارع جميلة أبو حريد، ما أدى إلى احتراق بعض محتويات الشقة والأجهزة الكهربائية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

حريق شقة وفاة الأب والزوجة أطفالها الأربعة الأجهزة الطبية سوهاج
