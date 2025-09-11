أسوان – إيهاب عمران:

رفع مسؤولو التربية والتعليم بأسوان شعار "دقّت ساعة العمل" استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، حيث كثّفت المديرية جهودها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وقال محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن المديرية أنهت أعمال الصيانة المقررة بالمدارس المدرجة في الخطة، كما جرى دخول 25 مدرسة جديدة الخدمة لتنضم إلى 1515 مدرسة قائمة تستوعب نحو 420 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف "بدوي" لمصراوي، أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية قبل أسبوعين دون ربطها بسداد المصروفات، إلى جانب سد العجز في أعداد المدرسين من خلال الندب والتوزيع العادل على المدارس، كما جرى تزويد المدارس بـ 3900 مقعد جديد، وتخصيص 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة للاستعانة بالعمال والخدمات المعاونة، مع التأكيد على تنفيذ أعمال النظافة الدورية للفصول والحمامات، والتأكد من صلاحية خطوط مياه الشرب والمراوح بالفصول.

واختتم وكيل الوزارة حديثه متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ومؤكدًا حرص المديرية على بذل كل الجهد لتوفير مناخ تعليمي آمن ومريح خلال العام الدراسي الجديد.