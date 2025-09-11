البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة تعريفية بعنوان "البكالوريا في مواجهة الشائعات"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

شهد الفعاليات يوسف الديب وكيل الوزارة، يرافقه شريف الشلمة وكيل المديرية، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم الثانوي والعام بالمديرية.

وأكد الديب أن وزارة التربية والتعليم، برئاسة الوزير محمد عبد اللطيف، أطلقت نظام البكالوريا المصرية للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور عبر توفير فرص تعليمية عادلة وأكثر مرونة، تمنح أكثر من محاولة للتحسين بخلاف الثانوية العامة التقليدية.

وأوضح أن الطالب وولي الأمر هما أصحاب القرار في اختيار النظام المناسب، دون أي إلزام من الوزارة أو المدارس، مشددًا على أن المناهج موحدة في الصف الأول الثانوي، وتختلف بنسبة لا تتجاوز 20% في الصفين الثاني والثالث بمواد المستوى الرفيع، وهو ما يفند الشائعات المثارة حول صعوبة النظام.

وأشار إلى أن النظام يمنح شهادة محلية بمعايير دولية معترف بها، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات المصرية والعالمية دون تمييز.

واختتم بالتأكيد على التزام تعليم البحيرة بعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والطلاب لنشر الوعي، وتنظيم ندوات تعريفية موسعة لتوضيح تفاصيل النظام ومميزاته.