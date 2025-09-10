الإسماعيلية - أميرة يوسف:



نظمت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع هيئة قناة السويس، جولة سياحية للسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، في إطار زيارته للإسماعيلية لإلقاء ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية، في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء بعنوان "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير".

وتضمنت الجولة السياحية التي حضرها خالد طه مدير عام العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، وأشرف سليمان مدير السياحة بمحافظة الإسماعيلية، جولة بحرية بقناة السويس الجديدة والقديمة، وزيارة لمتحف هيئة قناة السويس.

ومن جهته، أعرب السفير العرابي عن سعادته بما رآه بمحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، وكذلك ضيوفه من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه دائم الزيارة لمحافظة الإسماعيلية، وفي كل مرة يرى تطوير وإنجازات أكثر على أرض الواقع.

وجديرًا بالذكر، تقام ندوة السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في إطار اهتمامه بنشر الوعي الثقافي والفكرى بالمحافظة.





