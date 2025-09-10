إعلان

"الدبلوماسية المصرية في عالم متغير".. ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية

05:00 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
  • عرض 10 صورة
    ندوة للسفير محمد العرابي بالإسماعيلية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:


نظمت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع هيئة قناة السويس، جولة سياحية للسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، في إطار زيارته للإسماعيلية لإلقاء ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية، في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء بعنوان "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير".

وتضمنت الجولة السياحية التي حضرها خالد طه مدير عام العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، وأشرف سليمان مدير السياحة بمحافظة الإسماعيلية، جولة بحرية بقناة السويس الجديدة والقديمة، وزيارة لمتحف هيئة قناة السويس.

ومن جهته، أعرب السفير العرابي عن سعادته بما رآه بمحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، وكذلك ضيوفه من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه دائم الزيارة لمحافظة الإسماعيلية، وفي كل مرة يرى تطوير وإنجازات أكثر على أرض الواقع.

وجديرًا بالذكر، تقام ندوة السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في إطار اهتمامه بنشر الوعي الثقافي والفكرى بالمحافظة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية هيئة قناة السويس الجولة السياحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح