الشيخ أبو عمرة وقصة الـ 7 لفات للعرسان في سوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تُعرف محافظة سوهاج بلقب "أرض الأولياء"، حيث تزخر بالعديد من المقامات الشهيرة، من بينها مسجد العارف بالله، ومسجد الأمير حسن بأخميم، بالإضافة إلى أضرحة لأولياء تركوا بصمة في تاريخ المحافظة، مثل ضريح سيدي جلال الدين أبو القاسم في طهطا، وضريح الشيخ الولي أبو عمرة في جرجا، الذي ارتبطت به عادة فريدة من نوعها، حيث لا تتم أي زيجة إلا بعد أن يطوف العروسان وأسرتاهما حول الضريح سبع مرات للحصول على البركة، كما يقصده الكثيرون لطلب النجاة من المصائب، ويُعرف عنه أنه "يحلُّ عقدة المربوط".

ليلة زفاف لا تكتمل إلا بالشيخ أبو عمرة

في مدينة جرجا، لا يمر يوم زفاف دون زيارة مسجد وضريح الشيخ الولي أبو عمرة، الذي أُقيم إبان الفتح الإسلامي لمصر، ويعتقد بعض المواطنين إن العروسين لا يمكنهما دخول منزلهما الجديد بعد الزفاف إلا بعد زيارة المسجد وقراءة الفاتحة على ضريح الولي، تبركًا بمكانته.

ويشير أحد أهالي مدينة جرجا إلى أن هذه العادة منتشرة بشكل خاص في القرى المجاورة، حيث تدور سيارات العروسين حول الضريح سبع مرات تقريبًا، للحصول على البركة في حياتهما الزوجية.

كرامة الولي

في أبريل 2020، شهدت مدينة جرجا حادثة أثارت ذهول الأهالي، حين اندلع حريق هائل في مسجد الشيخ أبو عمرة، والتهمت النيران كل أرجاء المسجد، لكنها توقفت بشكل غامض عند عتبة المقام، ولم يلحق بالضريح أي سوء- حسب زعم مريدوه- ومن بينهم الشيخ محمد القاضي، نائب الطرق الصوفية بسوهاج، الذى ادعى، أن النيران توقفت عند آية قرآنية تقول: "إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"، وهو ما يؤكد أن كرامات الأولياء حقيقة وليست شعوذة، بحسب قوله.

من هو الشيخ أبو عمرة؟

هو أحد المغاربة الذين رحلوا إلى صعيد مصر في القرن السادس الهجري، ويُعرف أيضًا باسم "سيدي دهيس"، لأنه استقر في قرية "دهسة" بجوار ديروط.

كان الشيخ أبو عمرة عالمًا وزاهدًا، ومجاهداً شارك في العديد من الحروب الصليبية، واستقر في مدينة جرجا التي كانت آنذاك قبلة للعلماء، ونهل من علمائها، ولُقب بـ"قطب الصعيد" لزهده وعبادته، وكان يأكل من عمل يده ويرفض الصدقات.

ارتبط اسمه بالصداقة مع الشيخ يوسف الخيامي، الشهير بـ"الشيخ الصياد"، حتى توارث أهالي جرجا عبارة "الصياد حبيب أبو عمرة".