العشاء الأخير.. سر أكل "الحنشان" ليلة الدخلة في بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشتهر محافظة بورسعيد بالعديد من العادات المرتبطة بتناول أطعمة معينة في مناسبات مختلفة، ومنها تناول فطائر "المنجئونة" في شم النسيم، والبط أول أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك تناول العرسان الأسماك وفواكه البحر ليلة الزفاف.

العشاء الأخير

وتأتي "الحنشان" في مقدمة الأسماك التي يحرص أبناء بورسعيد على تناولها ليلة الزفاف، حيث تتصدر "الحنشان" قائمة وجبة العشاء الأخير قبل توديع العرسان العزوبية، كونها تشتهر باحتوائها على كميات كبيرة من الفسفور.

فسفور ليلة الدخلة

أكد محمد الرشيدي، تاجر أسماك، أن "الحنشان" أشهر الأسماك التي يفضلها أبناء بورسعيد خاصة المقبلين على الزواج أو العرسان الجدد، مرجعًا سبب إقبال العرسان على تناولها ليلة الدخلة إلى أنها مليئة بالفسفور الأمر الذي يجعلها طبق رئيسي في العشاء الأخير العرسان في بورسعيد.

صينية الحنشان

وأوضح أن سمك "الحنشان" يشبه الثعابين ويجري طبخه بعدة طرق أشهرها صينية الحنشان بالبطاطس، حيث يُسلخ الجلد الخارجي أولًا ثم يتم إزالة العرق من داخل جسم السمكة ثم تقطع وتنظف جيدًا.

وأضاف تاجر الأسماك، أنها تطهى بعد ذلك بأكثر من طريقة أشهرها مدفونة مع الأرز الأحمر، أو صينية بطاطس بالذين والليمون أو الصلصة.

الكيلو بـ 500 جنيه

وعن سعر كيلو الحنشان يضيف: "سمك الحنشان مشهور باسم سمك ليلة الدخلة، وهناك نوعان منه مزارع وهو لا يفضله أبناء بورسعيد والبلدي وهو الأشهر، حيث يبلغ سعر كيلو البلدي 350 جنيها ويحتوي على قرابة 4 أسماك، وهناك ما يصل سعره إلى 500 جنيه، والبلدي يكون صغير الحجم أما المزارع فيكون كبير الحجم.