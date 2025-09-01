بني سويف - حمدي سليمان:

في مشهد مروع، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، بعدما انشطرت سيارة ربع نقل إلى نصفين إثر اصطدامها بعمود إنارة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط" بنطاق مركز ببا جنوب بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بالحادث المروع، حيث اصطدمت السيارة التي تحمل لوحات معدنية "ص ب ر 2451" بعمود إنارة أمام قرية بني قاسم، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع.

أسفر الحادث عن مصرع "حسين.ح.ح"، 50 عامًا، مقيم بنجع حمادي، وإصابة قائد السيارة "أحمد.م.إ"، 40 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى وكدمات متفرقة.

تم نقل جثة المتوفى والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تولى رجال المرور رفع حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.