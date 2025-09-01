إعلان

بطاقة 25 طنًا للدورة.. بدء حصاد مشروع الاستزراع السمكي بالوادي الجديد (صور)

07:16 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بدء حصاد مشروع الإستزراع السمكي بالموشية في الداخلة (2)
  • عرض 3 صورة
    بدء حصاد مشروع الإستزراع السمكي بالموشية في الداخلة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انطلق، اليوم الاثنين، حصاد مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، بإنتاج أولي يبلغ 3 أطنان من أسماك البلطي الطازجة، التي تُطرح للبيع مباشرة للمواطنين عبر منافذ مجهزة بأسعار تنافسية.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، إن المشروع، الذي يقع على مساحة فدانين ويضم 10 أحواض، يستهدف الوصول إلى إنتاجية تبلغ 25 طنًا خلال الدورة الواحدة، ويتم تحت إشراف فني متخصص من هيئة الثروة السمكية لضمان جودة المنتج.

أوضح أن طرح الإنتاج مباشرة للمستهلكين يهدف إلى تقليل حلقات الوساطة وتوفير أسعار عادلة، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية للتوسع في عدد الأحواض لزيادة الإنتاج.

يأتي المشروع في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدعم منظومة الأمن الغذائي، وزيادة المعروض من البروتين السمكي الطازج، وتقليل تكلفة نقله من المحافظات الساحلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاستزراع السمكي بالوادي الجديد الاستزراع السمكي بقرية الموشية حصاد مشروع الاستزراع السمكي محافظة الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص