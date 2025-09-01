الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انطلق، اليوم الاثنين، حصاد مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، بإنتاج أولي يبلغ 3 أطنان من أسماك البلطي الطازجة، التي تُطرح للبيع مباشرة للمواطنين عبر منافذ مجهزة بأسعار تنافسية.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، إن المشروع، الذي يقع على مساحة فدانين ويضم 10 أحواض، يستهدف الوصول إلى إنتاجية تبلغ 25 طنًا خلال الدورة الواحدة، ويتم تحت إشراف فني متخصص من هيئة الثروة السمكية لضمان جودة المنتج.

أوضح أن طرح الإنتاج مباشرة للمستهلكين يهدف إلى تقليل حلقات الوساطة وتوفير أسعار عادلة، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية للتوسع في عدد الأحواض لزيادة الإنتاج.

يأتي المشروع في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدعم منظومة الأمن الغذائي، وزيادة المعروض من البروتين السمكي الطازج، وتقليل تكلفة نقله من المحافظات الساحلية.