إعلان

محافظ القليوبية يهدي "تروسيكل" لابن ضحية حريق القناطر (صور)

07:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ القليوبية يهدي ''تروسيكل'' لابن ضحية حريق القناطر
  • عرض 3 صورة
    محافظ القليوبية يهدي ''تروسيكل'' لابن ضحية حريق القناطر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أهدى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تروسيكلًا جديدًا ومساعدة مالية لأحد أبناء ضحايا حادث حريق مخزن الأدوات المنزلية بقرية شلقان في القناطر الخيرية، وذلك لمساعدته على تلبية احتياجاته واستكمال دراسته بكلية التربية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار حرص المحافظة على مساندة الأسر المتضررة من الحادث، وتجسيدًا لقيم التكافل الاجتماعي.

وشدد "عطية" على أن الدولة المصرية حريصة دائمًا على رعاية أبنائها والوقوف بجانبهم، خاصةً في أوقات الأزمات، لضمان توفير حياة كريمة لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القليوبية يهدي تروسيكل تروسيكل لابن ضحية حريق القناطر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حادث حريق مخزن الأدوات المنزلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص