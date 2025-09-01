محافظ القليوبية يهدي "تروسيكل" لابن ضحية حريق القناطر (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أهدى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تروسيكلًا جديدًا ومساعدة مالية لأحد أبناء ضحايا حادث حريق مخزن الأدوات المنزلية بقرية شلقان في القناطر الخيرية، وذلك لمساعدته على تلبية احتياجاته واستكمال دراسته بكلية التربية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار حرص المحافظة على مساندة الأسر المتضررة من الحادث، وتجسيدًا لقيم التكافل الاجتماعي.

وشدد "عطية" على أن الدولة المصرية حريصة دائمًا على رعاية أبنائها والوقوف بجانبهم، خاصةً في أوقات الأزمات، لضمان توفير حياة كريمة لهم.