وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرستين بكوم الأطرون - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرستي كوم الأطرون للتعليم الأساسي وفتحي عبد الرحمن الرسمية لغات بقرية كوم الأطرون التابعة لإدارة طوخ التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والصياد الزهوي مدير إدارة بنها التعليمية، ووائل جمعة رئيس مدينة طوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح الوزير أن مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي تُعد من المشروعات التعليمية الجديدة بالقرية، حيث أُنشئت على مساحة 2880 مترًا مربعًا، وتضم 33 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 23 مليونًا و460 ألف جنيه، ونُفذت خلال 11 شهرًا فقط.

وتضم المدرسة دورًا أرضيًا و4 طوابق علوية، ومن المتوقع أن تسهم في خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء القرية.

أكد أن مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية لغات تُعد إضافة جديدة للعملية التعليمية، إذ أُنشئت على مساحة 2879 مترًا مربعًا، وتضم 28 فصلًا دراسيًا موزعة على طابق أرضي و4 طوابق علوية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 26 مليونًا و816 ألف جنيه، وبمدة تنفيذ مماثلة بلغت 11 شهرًا.

وقام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل المدرستين للاطمئنان على جاهزية الفصول ومرافق المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وعبّر أهالي قرية كوم الأطرون عن سعادتهم بافتتاح المدارس الجديدة، حيث استقبلوا الحدث بالزغاريد وعبارات الشكر، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة لخدمة أبنائهم.

وفي كلمته، شدد وزير التربية والتعليم على أن الدولة تضع تطوير البنية التحتية التعليمية على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير تعليم حديث ومتكامل لأبناء القرى والمراكز في مختلف المحافظات.