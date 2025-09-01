محافظ أسيوط يتفقد مواقع تجهيز وتصدير "الذهب الأحمر" بساحل سليم (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمواقع تجهيز وتصدير محصول الرمان المعروف بـ"الذهب الأحمر" بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، أحد أبرز المحاصيل الاقتصادية بالمحافظة ومصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين.

ويُصدّر الرمان إلى الخارج نظرًا لارتفاع جودته وزيادة الطلب عليه في الأسواق المحلية والدولية، وأعرب المحافظ عن أمله أن يكون موسم الحصاد الحالي موسم خير وبركة ونماء للفلاحين.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، بينهم الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب رؤساء مراكز ساحل سليم والبداري وأبوتيج، ومديري العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية، وعدد من المزارعين والمصدرين.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من أحد المصدرين حول مراحل تجهيز الرمان للتصدير، بدءًا من جمع المحصول ونقله إلى مراكز التجميع، مرورًا بعمليات الفرز والتنظيف وفقًا لمواصفات كل دولة، وانتهاءً بتعبئته في صناديق معدة للتصدير إلى أسواق عربية وأوروبية، بالإضافة إلى روسيا وماليزيا وكندا وجنوب أفريقيا. وأوضح المصدر أن موسم الحصاد يوفر مئات فرص العمل الموسمية، مما يعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا المحصول الحيوي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتذليل العقبات أمام المصدرين، ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتوفير التيسيرات اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي للرمان.

وأشار المحافظ إلى أن رمان أسيوط، الملقب بـ"الذهب الأحمر"، يعد من أجود الأصناف عالميًا بفضل مذاقه المميز وجودته العالية، ما يجعله مناسبًا للاستهلاك المباشر والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.