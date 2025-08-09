إعلان

إصلاح هبوط أرضي بشارع كنيسة الأقباط بالإسكندرية -صور

09:27 م السبت 09 أغسطس 2025
    هبوط أرضي بشارع كنيسة الأقباط بالإسكندرية
    هبوط أرضي بشارع كنيسة الأقباط بالإسكندرية
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أنهت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال إصلاح هبوط أرضي بشارع كنيسة الأقباط بمنطقة محطة الرمل دون تأثير على حركة المرور.

كانت غرفة عمليات حي وسط بالإسكندرية، تلقت إخطارا بوقوع هبوط أرضي بشارع كنيسة الأقباط المتفرع من شارع محمود عزمي بمنطقة محطة الرمل، وجرى إخطار مديرية الطرق والنقل، التي باشرت أعمال الإصلاح اللازمة.

وأكدت إدارة الطرق والمرافق بالحي، أن الهبوط تم الكشف عليه من قبل شركتي المياه والصرف الصحي، وتبين أن منشآتهما سليمة ولم تكن سببًا في حدوث الهبوط، الذي اتضح أنه "هبوط جاف".

وأوضح حي وسط، في بيان رسمي، أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار جهود المحافظة للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق والمرافق العامة، وضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المواطنين، فيما تواصل فرق العمل تنفيذ الإصلاحات في الموقع.

هبوط أرضي الاسكندرية شارع كنيسة الأقباط
