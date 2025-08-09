حصاد أسبوع زراعة المنوفية.. 31 ألف طن أسمدة وتطهير 13 كم مساقٍ (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بانتهاء توزيع 31 ألفًا و197 طنًا و350 كجم من أسمدة النترات واليوريا (ائتمان) على نطاق المحافظة خلال الموسم الصيفي، مؤكدًا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، واستمرار توزيعها على المزارعين وفق ضوابط وقواعد الصرف لضمان وصولها للمستحقين.

وأشار وكيل الوزارة إلى تطهير ما يقرب من 13 كم من المساقي الخصوصية (تعاوني – تحسين – ذاتي) خلال أسبوع، لخدمة 811 فدانًا، مع استمرار المتابعة الدورية للتطهير حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. كما تم عقد 9 ندوات في مختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

وأضاف أن تنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بدعم المشروعات الزراعية والإنتاجية تواصل، حيث أجريت 20 معاينة لمزارع دواجن وماشية تمهيدًا لترخيصها، فضلًا عن المرور الميداني على 30 محل أعلاف و5 مصانع، إضافة إلى متابعة أكثر من 1333 فدانًا من حدائق الفاكهة والخضروات والمحاصيل المتنوعة، لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين ورفع الإنتاجية وتحسين الدخل.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الجهود لتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ودعم صغار المزارعين والمربين عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية والإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.