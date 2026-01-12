إعلان

بيوت ومواشي.. "الأهلي" والأورمان يغيران واقع أسر "بنبان" بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

06:31 م 12/01/2026
شهدت قرية بنبان بمركز دراو تحولًا نوعيًا في حياة الأسر الأولى بالرعاية، خلال الاحتفالية التي شهدها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حيث سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك 20 منزلًا بعد إعادة إعمارها وتجهيزها بالكامل، بالإضافة إلى حزمة مساعدات اقتصادية شملت 21 رأس ماشية عشار و10 مشروعات تنموية صغيرة.

جاء ذلك في حضور أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء ممدوح شعبان مديرها العام.

سكن وتمكين

تضمنت التدخلات التنموية تسليم المنازل للمستحقين بعد الانتهاء من كل أعمال الإحلال والتجديد والتأهيل، مع دعمها بالأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية اللازمة للمعيشة الكريمة.

ولم تكتف المبادرة بالجانب السكني، بل امتدت للتمكين الاقتصادي عبر تسليم رؤوس الماشية لصغار المزارعين وتوفير مشروعات صغيرة تستهدف خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى الدخل، بما يضمن نقل الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

شراكة وطنية

أكد محافظ أسوان أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي تحت مظلة "الجمهورية الجديدة"، مشيدًا بالدور الحيوي للبنك الأهلي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وبكفاءة جمعية الأورمان في تنفيذ برامج مدروسة تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري.

واختتمت المراسم بتبادل الدروع التذكارية بين المحافظ والجمعية والبنك، تقديرًا للجهود المشتركة في خدمة المجتمع الأسواني.

