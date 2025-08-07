المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية، اليوم الخميس، بسبب وفاة الرائد محمد حافظ رئيس مباحث الشهداء، جراء تعرضه لحادث مأساوي على طريق "كفر داود السادات" في ساعة مبكرة من اليوم.

وعقب الحادث، نُقل "حافظ" بشكل عاجل إلى مستشفى السادات العام بسيارة إسعاف إلا أنه فارق الحياة، وتقرر إيداع جثمانه بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وعقب صلاة الظهر اليوم الخميس، خرج جثمان "حافظ" إلى قريته طه شبرا بقويسنا، وشارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فى الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

شارك في الجنازة اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، العميد محمد جعفر المستشار العسكري بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وأدي محافظ المنوفية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد سيدي علي بقرية طه شبرا بمركز قويسنا، وانطلقت الجنازة العسكرية وسط جمع غفير من الأهالي، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته.