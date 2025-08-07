فارس الشرقاوي.. قصة مسعف رحل بعد معاناة مرضية 5 سنوات بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الحوة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الخميس، والعاملين بمرفق إسعاف المحافظة إثر وفاة أحد المسعفين متأثرًا بحالته المرضية بعد معاناة 5 أعوام عقب تعرضه لحادث خلال نقله مرضى كورونا.

مأساة مسعف كفر الشيخ فارس علي الشرقاوي في العقد الثالث من العمر، تعود إلى عام 2020 عندما كان يباشر عمله ضمن طاقم عمل سيارة إسعاف كود 2191 بنقل مرضى كورونا للمستشفيات تعرض لحادث أليم.

وتبين أنه أثناء نقل أحد مرضى كورونا إلى مستشفى عزل صحي في كفر الشيخ اصطدمت سيارة الإسعاف التي يعمل ضمن طاقمها بجرار زراعي على طريق دسوق - كفر الشيخ ما أدى إلى إصابته، فيما جرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

ومنذ وقت الحادث وعلى مدار 5 أعوام أصبح يتنقل فارس مسعف كفر الشيخ بين مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وجامعة كفر الشيخ، لاستكمال علاجه فيها إثر معاناته بحالات مرضية أدت إلى تدهور حالته الصحية.

وأكدت مصادر بهيئة إسعاف كفر الشيخ لـ"مصراوي"، أن المسعف فارس علي الشرقاوي منذ وقوع الحادث كان يعاني من نزيف في البطن، ومضاعفات صحية في الرئتين، والجهاز الهضمي، وظل يعالج منها في أكثر من عناية مركزة داخل مستشفيات كفر الشيخ، لكن في الفترة الأخيرة ساءت حالته الصحية وتوفي متأثرًا بها.

وقالت المصادر، إنه من المقرر تشييع جنازته بمسقط رأسه في قرية الحوة التابعة لمركز بيلا ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بعزبة الجدارة المجاورة للقرية تاركًا زوجة مكلومة وطفلين.