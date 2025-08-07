الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تستضيف القرية الأوليمبية بمحافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس الجاري، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، تحت رعاية وحضور اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الغرف التجارية، والمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال، وقيادات تنفيذية ومجتمعية.

يهدف المنتدى إلى تعزيز فرص الاستثمار داخل المحافظة، خاصة في القطاع الزراعي الذي تتميز به الإسماعيلية، إلى جانب دعم تمكين المرأة وتشجيع رائدات وشباب الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متنوعة، من بينها السياحة والأنشطة الشاطئية والرياضية. ويقام المنتدى بالتنسيق مع آمال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، وحاتم العدوي، رئيس مجلس شباب الأعمال، والمهندس سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية، ومحمد فايق، رئيس لجنة العلاقات العامة بالغرفة.

من جانبه، أوضح أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أن المنتدى في نسخته الأولى يمثل انطلاقة حقيقية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وبحث سبل دعم المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة له، لا سيما المانجو الإسماعيلاوي الذي يحظى بسمعة طيبة محليًا وعالميًا. وأشار إلى أن المنتدى يناقش كذلك سبل تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات حوارية مفتوحة تجمع رجال وسيدات الأعمال وشباب المستثمرين مع المسؤولين التنفيذيين، لعرض فرص الاستثمار المتاحة والتأكيد على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين. كما يعقد المنتدى عددًا من الحلقات النقاشية بين ممثلي الغرف التجارية ورواد الأعمال، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون المشترك.

وأكد الشافعي أن المنتدى الاقتصادي الأول يُعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين أصحاب المشروعات والمستثمرين، مشددًا على أن دعم المرأة والشباب يأتي على رأس أولويات المنتدى، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاهتمام المتزايد بتمكين المرأة اقتصاديًا كأحد محاور التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن هناك تطلعات بأن يتحول المنتدى إلى حدث اقتصادي دولي في دوراته المقبلة، خاصة مع بدء تحقيق أهدافه في فتح أسواق خارجية للمنتجات المحلية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

في السياق ذاته، أكد اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أهمية القرية الأوليمبية باعتبارها منشأة متعددة الاستخدامات تمثل قيمة مضافة للقطاع السياحي والرياضي والترفيهي بالمحافظة. وأوضح أن القرية تمثل كنزًا يجب الحفاظ عليه وتطويره، لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لتكون مركزًا لاحتضان الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الكبرى.

وكان المحافظ قد وجه خلال زيارته للقرية الأوليمبية في أكتوبر الماضي بسرعة تطويرها ورفع كفاءتها، وشكل مجموعة عمل لرصد احتياجاتها ومتابعة خطة التطوير بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية المحافظات.

وتضم القرية الأوليمبية بالإسماعيلية عددًا من المنشآت والخدمات المتكاملة التي تواكب المعايير الحديثة، من بينها غرف فندقية، ملاعب رياضية، صالات مغطاة، حمامات سباحة، قاعات مؤتمرات، مناطق ترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة. وقد استضافت القرية على مدار السنوات الماضية العديد من الفعاليات الهامة، من بينها معسكرات للمنتخبات العربية والمصرية، إلى جانب المؤتمرات وورش العمل والمهرجانات.

وتقع القرية الأوليمبية على ربوة مرتفعة تطل على قناة السويس بمنطقة جبل مريم، على بُعد 7 كيلومترات جنوب مدينة الإسماعيلية، وتمتد على مساحة 24 فدانًا، منها نحو 16 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وتعد منشأة رياضية واجتماعية وثقافية تابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة