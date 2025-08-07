الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في جولة مفاجئة صباح اليوم الخميس، عددًا من شوارع مدينة طلخا، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري داخل المدينة.

وخلال الجولة، شدد "مرزوق" على ضرورة رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول، ووجّه إسلام النجار رئيس المدينة بضرورة رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات فورًا.

وقال المحافظ: "طلخا تستحق بيئة حضارية.. الشوارع مش لعرض البضائع، ومشاهد القمامة دي مش مقبولة".

كما تفقّد " المحافظ " موقع السوق الجديد الجاري تنفيذه بالمدينة، لمتابعة سير الأعمال، ووجه بسرعة تكثيف العمل به للانتهاء من المشروع وافتتاحه في أقرب وقت قائلًا: "السوق الجديد مشروع مهم ولازم ننجزه بسرعة.. السوق ده هيخدم المواطنين ويغير شكل المدينة".

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسواق الحضارية، لما لها من دور في تنظيم الحركة التجارية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل العشوائيات، موجّهًا بضرورة أن يكون السوق الجديد نموذجًا حضاريًا يعكس الوجه الجديد للمدينة.