إقبال ملحوظ في الفترة الصباحية بانتخابات الشيوخ بالسويس (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

سجّلت المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ بمحافظة السويس إقبالًا ملحوظًا في الفترة الصباحية من اليوم الأول للانتخابات، ضمن دائرة السويس التي تُخصَّص لها مقعد فردي يتنافس عليه 9 مرشحين.

وتوافد المواطنون، خاصة من فئة الشباب والسيدات، على المقرات الانتخابية في طوابير منتظمة، لا سيما في لجان حي الأربعين وفيصل، بينما غاب كبار السن بشكل لافت عن المشهد الانتخابي خلال الساعات الأولى من بدء التصويت.

وانطلقت عملية التصويت بمعظم اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث وصل غالبية القضاة رؤساء اللجان الفرعية في الثامنة والنصف، وسط هدوء نسبي ساد الأجواء خلال النصف ساعة الأولى.

ونشرت صفحة "مصراوي" بثًا مباشرًا من أمام لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بحي السويس، لرصد أجواء المشاركة والتفاعل مع أول أيام الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

