الشباب يتصدرون المشهد أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تصدر الشباب المشهد أمام لجان الانتخابات في محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ووقف الناخبون في طوابير منذ الصباح الباكر أمام لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم للاختيار مابين مرشحان يتنافسان على المقعد الفردي، بالإضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة بورسعيد 544 ألف و15 ناخب، موزعين على 50 لجنة فرعية، وذلك من إجمالي عدد سكان 794 ألف و720 نسمة بينما بلغ إجمالي مساحة محافظة بورسعيد 1517.1 كيلومتر مربع.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قد أنتهت من تجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من النظافة العامة ورفع الإشغالات بمحيط المقار، ورفع كفاءة دورات المياه والإنارة، وتوافر مولدات كهرباء بكل لجنة، وتهوية جيدة.

وأعدت محافظة بورسعيد غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد.