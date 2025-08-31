خبير بيئي: طيور مهاجرة مهددة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

كشف الدكتور شريف بهاء الدين، استشاري بيئي متخصص في هجرة الطيور، عن الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الهيدروجين الأخضر المقرر تنفيذه في خليج السويس بجنوب سيناء، موضحًا أن الدراسة ركزت على تأثير المشروع، خاصة طواحين الهواء وخطوط الضغط العالي، على مسارات الطيور الحوامة المهاجرة.

وأشار "بهاء الدين" خلال الجلسة التشاورية لمناقشة التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع، التي أقيمت اليوم في شرم الشيخ، إلى أن الطيور تستغل ما يقرب من 130 كيلومترًا مربعًا في جنوب سيناء كاستراحات طبيعية، وتتجمع بأعداد كبيرة في مناطق مثل بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، ومنطقة الضغط العالي بسانت كاترين، إضافة إلى بعض المناطق الساحلية.

وأوضح أن المسح شمل 18 نقطة رئيسية لمسار الطيور، بينها 11 نقطة في مناطق الضغط العالي بطول 365 مترًا، لرصد نسب الإصابات وأنواع الطيور والعوامل البيئية المؤثرة عليها، كما أظهرت النتائج أن الطيور المهاجرة تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، ما يدفعها لاختيار المناطق الأقل حرارة مثل محمية سانت كاترين، والتي تقع بدورها أسفل خطوط الضغط العالي.

وأكد أن الطاقة المتجددة تمثل أحد العوامل المؤثرة على هجرة الطيور عالميًا، لافتًا إلى أن إدماج هذه الدراسات في المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.