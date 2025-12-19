بالصور- محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع منتجات المحافظة والمعرض الدائم

قبل تفقد وزيرة التنمية.. كل ما تريد معرفته عن توسعة كورنيش النيل بسوهاج

أسيوط - محمود عجمي:

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بمراكز وأحياء المحافظة، حيث تفقد أعمال التشطيبات النهائية لمنافذ بيع منتجات المحافظة، والمعرض الدائم للأسر المنتجة، المقام أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، وفتح منافذ تسويقية ثابتة ومستدامة للمنتجات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والجمعيات الأهلية اقتصاديًا.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وإيهاب عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، ونفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من أعمال تقسيم وتجهيز الباكيات أسفل الكوبري، والمخصصة لعرض وبيع المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر المنتجة وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

ووجّه المحافظ بسرعة استكمال التجهيزات الخدمية اللازمة، والتي تشمل إنشاء دورات مياه، وغرفة أمن مزودة بكاميرات مراقبة، وتوفير طفايات الحريق، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية من كهرباء وتأمين ونظافة، وإنشاء مداخل ومخارج مناسبة لتيسير حركة المواطنين وضمان سهولة الدخول والخروج، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المعارض والمنافذ الجديدة تمثل منصة دائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين على مدار العام، بدلًا من الاعتماد على المعارض الموسمية فقط، بما يحقق لهم استقرارًا اقتصاديًا ودخلًا مستدامًا.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المقررة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تجهيز هذه المنافذ وفق تصميم حضاري يضمن حسن التنظيم وسهولة الحركة، تمهيدًا لبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن.