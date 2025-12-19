إعلان

محافظ سوهاج يستقبل وزير التنمية المحلية لتفقد مشروعات خدمية بالمحافظة

كتب : عمار عبدالواحد

11:47 ص 19/12/2025

اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، منذ قليل، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القادمة بريًا من محافظة قنا، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة مشروع محطة معالجة صرف صحي الهجارسة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب زيارة مجمع الصناعات ومنطقة الهناجر بالمنطقة الصناعية غرب جرجا جنوبي المحافظة.

كما من المقرر أن تتفقد الوزيرة مشروع توسعة كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، في إطار خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج منال عوض وزيرة التنمية المحلية قنا محافظ سوهاج يستقبل وزير التنمية المحلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة