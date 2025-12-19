محافظ سوهاج يستقبل وزير التنمية المحلية لتفقد مشروعات خدمية بالمحافظة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، منذ قليل، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القادمة بريًا من محافظة قنا، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة مشروع محطة معالجة صرف صحي الهجارسة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب زيارة مجمع الصناعات ومنطقة الهناجر بالمنطقة الصناعية غرب جرجا جنوبي المحافظة.

كما من المقرر أن تتفقد الوزيرة مشروع توسعة كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، في إطار خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.