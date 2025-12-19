كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة (دسوق – فوه – مطوبس) بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الحصر العددي لنتائج جولة الإعادة بين ستة مرشحين بالدائرة.

وتضمن الإعلان الحصري لنتائج جولة الإعادة حصول الصحفي ومرشح حزب الوفد عن الدائرة الرابعة (دسوق – فوه – مطوبس)، محمد عبدالعليم داود، على 58 ألفًا و307 أصوات، بما يؤكد فوزه بعضوية مجلس النواب للفصل التشريعي 2025 – 2030 للمرة الخامسة، وذلك بشكل غير رسمي لحين إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج.

من هو محمد عبدالعليم داود؟

وُلد محمد عبدالعليم داود في 4 يوليو عام 1961 بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على بكالوريوس من «المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية» عام 1998. وقبل دخوله الحياة السياسية، عمل صحفيًا بجريدة الوفد خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ترشح داود لأول مرة في انتخابات عام 2000 عن دائرة «فوه ومطوبس»، ونجح في الفوز بمقعد برلماني، ثم أُعيد انتخابه في دورة 2005، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا من الجولة الأولى، ليُعد من أقدم نواب محافظة كفر الشيخ بحضور برلماني طويل وممتد عبر سنوات متتالية.

وخلال فترات عمله البرلماني، استخدم أدواته الرقابية المختلفة من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وبيانات عاجلة، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على «النيابة عن دائرته فقط»، بل «النيابة عن الشعب عامة». واشتهر بمواقفه المعارضة للفساد وسوء إدارة الخدمات، إلى جانب سمعته بالنزاهة المالية.

وفي عام 2021، جرى طرده من إحدى جلسات مجلس النواب (الشعب سابقًا) أثناء مناقشة قانون العلاوات الدورية، بعد إطلاقه شعارات اعتُبرت «خارج موضوع النقاش»، كما سبق له الدخول في اعتصام داخل مجلس النواب بمسماه القديم احتجاجًا على أزمة مياه الشرب في مركز مطوبس.

وانتقد داود سياسة الاقتراض والاعتماد على الديون، معتبرًا أن الاستدانة تُثقل كاهل الأجيال القادمة، وذلك خلال جلسة مناقشة قرض جديد لمحطات كهرباء مائية، قائلًا: «لا نملك خطة لتصدير الكهرباء رغم الفائض»، متسائلًا عن مبررات القروض. وعُرف عنه أنه من النواب الذين لا يخشون التعبير عن آرائهم، حتى وإن أثار ذلك غضب بعض الجهات أو زملائه تحت القبة.

وينتمي عبدالعليم داود إلى أسرة فلاحين بمركز مطوبس، الأمر الذي عزز ارتباطه بقاعدته الانتخابية في محافظة كفر الشيخ. ولم تُسجل بحقه قضايا فساد، ما ساعد في ترسيخ صورته كنائب بسيط، قريب من الناس، وصادق مع ناخبيه.

- نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الرابعة:

وبحسب الحصر العددي للجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة (دسوق – فوه – مطوبس)، جاء ترتيب المرشحين كالتالي:

المهندس عادل محمد النجار، مرشح حزب مستقبل وطن: 69 ألفًا و819 صوتًا.

محمد عبدالعليم داود، مرشح حزب الوفد: 58 ألفًا و307 أصوات.

محمد شعبان عطا: 57 ألفًا و363 صوتًا.

المهندس محمد سعد الصمودي، مرشح حزب الجبهة الوطنية: 53 ألفًا و071 صوتًا.

عادل عبدالسلام جعفر: 50 ألفًا و149 صوتًا.

سيد أحمد عيسى: 50 ألفًا و042 صوتًا.