بعد محاولات علاجه.. مصرع طبيب بطلق ناري أثناء عمله بقافلة طبية في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:03 م 19/12/2025

الدكتور أبو الحسن

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي الدكتور أبو الحسن مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش طائش، أثناء عمله ضمن قافلة طبية في قرية العطيات بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وذلك بعد نحو شهر ونصف من محاولات علاجه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة الطبيب بطلق خرطوش طائش خلال مشاركته في القافلة الطبية.

وبالفحص تبين أن الإصابة وقعت أثناء تأدية الطبيب لعمله، وتم نقله إلى القاهرة لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد صراع طويل مع الإصابة، متأثرًا بطلق الخرطوش الذي أصابه خلال أداء واجبه الطبي في خدمة المواطنين.

طلق خرطوش قافلة طبية محافظة قنــا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا

