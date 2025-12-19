وزيرة التخطيط ومحافظ سوهاج يزوران مصنع الكومبريسور بالمنطقة الصناعية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا>



ويأتي ذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار دعم الدولة للتنمية الصناعية وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمعت الوزيرة وزميلتها إلى عرض تفصيلي من ممثلي هيئة التنمية الصناعية حول مكونات المشروع، حيث تمتد المنطقة الصناعية على مساحة 1,089 فدانًا بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 50 كم من مدينة سوهاج و8 كم من مطار سوهاج الدولي، وتضم 223 مصنعًا بنسبة إشغال 94.7٪.

وأشار ممثلو الهيئة إلى أن المنطقة شهدت تطويرًا واسعًا في البنية التحتية بتكلفة إجمالية 633 مليون جنيه، كما تضم مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشتمل على 178 وحدة صناعية ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

وشملت أعمال البنية التحتية شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي وأعمال الحماية من الحرائق، بتكلفة 605 ملايين جنيه.

وأوضحت الوزيرة المشاط أن المشروع يعكس توجه الدولة لإنشاء بنية تحتية صناعية متكاملة، تشمل جميع المرافق الأساسية والطرق والمباني الإدارية والخدمية، مما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات الصناعية المختلفة. وأضافت أن تطوير المناطق الصناعية يرفع معدلات الإشغال ويزيد التشغيل الفعلي، ويدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر استثمر نحو 1.6 مليار جنيه في المنطقة الصناعية بغرب جرجا، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال وتحسين نوعية الصناعات القائمة، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي قرب الطريق الصحراوي الغربي ومطار سوهاج وخط القطار الكهربائي السريع.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة وزميلتها ومحافظ سوهاج مصنع الكومبريسور التابع لشركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية، الذي يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بإجمالي استثمارات نحو 5 ملايين دولار، متخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد. وأكد القائمون على المشروع أن نسبة المكون المحلي تبلغ 40٪ وسيتم رفعها إلى 70٪ خلال الفترة المقبلة، لتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل إضافة مهمة للصناعات الهندسية المتقدمة بالمحافظة، ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق تصدير لعدد من الدول، بينها تركيا والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.