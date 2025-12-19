بعد وفاة 8 عمال في حادث مروع.. حزن يخيم على قرية معصرة صاوي بالفيوم (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تتفقد منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مشروع توسعة كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ويمثل كوبري توسعة كورنيش النيل الغربي الرابط الأساسي بين المرحلتين الأولى والثانية من توسعة الكورنيش، حيث تم إنشاؤه بطول 210 أمتار، بدايةً من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج وحتى بداية المدينة الطبية، بالتنسيق مع مديرية الطرق والكباري بالمحافظة.

ويبلغ عرض الكوبري 13 مترًا، ويشمل ثلاث حارات مرورية باتجاه واحد، ورصيف مشاه بعرض 2.5 متر. ومن المتوقع أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في حركة المرور، ويقلل الضغط على المحاور الرئيسية، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري لكورنيش النيل.

ويشمل مشروع توسعة الكورنيش الغربي بسوهاج تطوير المنطقة المحيطة بشكل شامل، من خلال إنشاء ممشى سياحي على النيل، ومرسى سياحي، ومحلات وكافيتريات كمناطق ترفيهية، إلى جانب أعمال الزراعة والتجميل، وتركيب الإنارة الحديثة، بما يحوّل المنطقة إلى مقصد سياحي يخدم أهالي المحافظة ويعزز جودة الحياة.