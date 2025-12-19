إعلان

الزيارة والوداع الأخير.. وفاة طالب جامعي من قنا بشكل مفاجئ بأسيوط

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:45 م 19/12/2025

الشاب المتوفي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

خيّم الحزن والذهول على أهالي قرية الشاورية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد وفاة الطالب الجامعي مهند محمد عبد الحافظ داخل مقر إقامة أصدقائه بمحافظة أسيوط.

وأوضح أحد جيران الأسرة أن الفقيد كان من أنبل شباب القرية، وكان يدرس في كلية الحقوق بجامعة أسيوط قبل أن يقرر تحويل قيده إلى كلية الحقوق بجامعة قنا. وأضاف أن مهند سافر إلى أسيوط لزيارة أصدقائه، وخلال الزيارة وافته المنية بشكل مفاجئ.

وأشار الجار إلى أن حالة من الأسى سيطرت على القرية بأكملها، حيث كان الفقيد معروفًا بحسن خلقه ومحبة الجميع له، وبدت آثار الحزن واضحة على وجوه أهله وأصدقائه، وكأن رحلته كانت وداعًا أخيرًا قبل أن يترجل عن الحياة.

قرية الشاورية مركز نجع حمادي وفاة الطالب مهند محمد عبد الحافظ أسيوط

