جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء باليوم العالمي للغة العربية، من خلال تنظيم ورشة فنية تعليمية للأطفال بعنوان "حكاية حروف على البردي"، بهدف نشر الوعي بجمال اللغة العربية والتعريف بها كلغة غنية بالتراث والمعرفة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يعد تكريمًا لمكانتها العالمية، وفرصة للاطلاع على آفاقها المتشعبة؛ لذا حرصت إدارة المتحف على منح الأطفال تجربة ممتعة للتعرف على جمال اللغة العربية، من خلال كتابة جمل بخط عربي مميز على خامة البردي، والتلوين والإبداع الفني".

وأضاف "حسنين" أن الورشة تعرّف الأطفال على أحد الخطوط العربية، وتدريبهم على قراءة جمل قصيرة باستخدام هذا الخط، وتلوينها على البردي، للمساهمة في تنمية مهاراتهم الإبداعية، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية.

وأوضح مدير المتحف أن الورشة استهدفت الأطفال من عمر 6 حتى 16 عامًا، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا وإقبالًا ملحوظًا من المشاركين، الذين عبروا عن سعادتهم بالتجربة الفنية والتعليمية المقدمة.

وأكد "حسنين"، أن المتحف يلتزم بدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز اللغة العربية لدى النشء وربطهم بالتراث المصري الأصيل بأسلوب مبسط وممتع.

وأشار مدير المتحف إلى أن اليوم العالمي للغة العربية تنظمه اليونسكو لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والتفاهم المتبادل، تكريمًا لمكانة اللغة العربية عالميًا واستكشاف آفاقها المبتكرة.

وذكر "حسنين" المتاحف تلعب دورًا مهمًا في صياغة السياسات والممارسات؛ لتعزيز مستقبل لغوي أكثر ثراء للغة العربية الأصيلة، خاصة وأن اللغة العربية حكاية تُكتب بالفن والتراث.