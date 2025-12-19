محافظ أسيوط يطلق مبادرة "كوب لبن لكل طفل" لضمان التغذية السليمة (صور)

قبل تفقد وزيرة التنمية.. كل ما تريد معرفته عن توسعة كورنيش النيل بسوهاج

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إطلاق مبادرة "كوب لبن لكل طفل"، التي تهدف إلى تحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال من الفئات الأولى بالرعاية.

وتقوم المبادرة على تسليم الجمعيات الأهلية عددًا من رؤوس الماشية الحلاب، بواقع أربع مواشي لكل جمعية مشاركة، لتربيتها بدعم من المحافظة، وإنتاج الألبان ومشتقاتها، ومن ثم توزيعها على الأطفال المستحقين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار مواجهة مشكلات سوء التغذية، والحد من أمراض التقزم وضعف العظام، وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية لدى الأطفال.

وأكد أن توزيع منتجات الألبان سيتم وفق حصر دقيق للأسر المستحقة، معتمد من مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستدامة.

وشدد اللواء أبو النصر على حرص المحافظة على تذليل كافة المعوقات أمام الجمعيات الفاعلة، مع متابعة مستمرة وتقييم الأداء، ومراجعة قوائم المستفيدين لضمان الشفافية ووصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بنطاق المحافظة، لبحث آليات تعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع اللواء عبد الله أبو النجا، مستشار المحافظ لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج، وخالد عبد الرؤوف، سكرتير عام مساعد المحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من المقترحات والمطالب المتعلقة بالتوسع في المشروعات التنموية، واحتياجات القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وسبل تطوير الأنشطة المجتمعية بما يحقق أكبر مردود اجتماعي واقتصادي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر الدور الحيوي للجمعيات الأهلية كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.