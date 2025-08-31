جثث الموتى تطفو فوق مياه الصرف.. ماذا يحدث في مقابر إفوه ببني سويف؟

بني سويف- حمدي سليمان:

سادت حالة من الصدمة والاستياء بين أهالي قرية إفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بعد تعرض مقابرهم للغرق بمياه الصرف الصحي، وسط مشاهد صادمة لظهور بعض الجثامين وهي تطفو فوق المياه داخل المقابر

وأكد عدد من الأهالي أن مياه الصرف تسربت من الغابة الشجرية، والأراضي الزراعية المحيطة بكثافة إلى منطقة المقابر خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى انهيار أجزاء من بعض القبور وخروج الجثث إلى سطح المياه، في مشهد وصفوه بـ"المؤلم والمهين" لحرمة موتاهم.

على الجانب الآخر وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة التعامل بشكل عاجل مع مشكلة تسرب مياه بمحيط جزء من مقابر قرية ميدوم التي تخص قرية إفوة، وذلك بسبب صرف الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة والمرتفعة عنها.

انتقل فريق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برفقة المعدات لسحب المياه من محيط المقابر، وإنشاء ساتر ترابي لمنع سريان المياه داخلها، مع العمل على تطهير مجرى خاص لتصريف المياه إلى خارج نطاق المقابر.

من جانبه أوضح حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، أنه جار التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على الأسباب الرئيسية للتسرب، تمهيدًا لوضع حلول جذرية تضمن عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.