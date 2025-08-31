بالصور- إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر

الأقصر ـ محمد محروس:



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر برئاسة على سيد صادق رئيس مدينة إسنا، بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة بقرية الدير، لإزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملة عن إزالة واسترداد 20 حالة ضمن الحالات الغير جادة والغير صالحة والغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين، بإجمالي مسطح بلغ 21084 مترًا مربعًا مبانى، و17 قيراطًا وفدانين زراعة.

كما تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة في المهد عبارة عن بناء أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 1850 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي ما تم استرداده إلى 22934 مترًا مربعًا مباني، إضافة إلى 17 قيراطًا وفدانين زراعة، تم تنفيذ الإزالات باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.