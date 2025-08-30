بالصور.. إصلاح خط المياه الرئيسي في إدفو وعودة الضخ تدريجيًا

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان عن عودة ضخ مياه الشرب بشكل تدريجي إلى المنازل في مدينة إدفو، وذلك بعد نجاح فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له الخط الرئيسي المغذي للمدينة.

وأشاد محافظ أسوان، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، بالجهود المكثفة التي بذلتها فرق العمل على مدار الساعات الماضية، والتي أثمرت عن سرعة الانتهاء من إصلاح الخط الذي يبلغ قطره 450 مللي، في موقع الكسر أمام مقر الشركة.

من جانبه، أوضح عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن عودة المياه جاءت بعد تشغيل محبسَيْ محطة مياه إدفو الجديدة بطاقة 14 ألف م3/يوم، ومحبس ثالث بمحطة إدفو القديمة بطاقة 15 ألف م3/يوم. وأشار إلى أن العمل تم بروح الفريق الواحد بين العاملين بالشركة والوحدة المحلية، مما ساهم في عودة الخدمة تدريجيًا إلى جميع المناطق السكنية.

