كسر خط مياه رئيسي في إدفو بأسوان.. وجهود مكثفة لإصلاحه

أسوان - إيهاب عمران:

تابع محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، جهود إصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة إدفو، والذي يبلغ قطره 450 مللي. وقع الكسر أمام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مما أثر على إمدادات المياه في المدينة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال الصيانة لضمان عودة ضخ المياه للمناطق المتضررة، وبالتوازي مع أعمال الإصلاح، دفعت المحافظة بـ 5 سيارات نقل مياه (فناطيس) لتوفير احتياجات المواطنين، بسعة تتراوح بين 8 و16 طنًا لكل سيارة.

من جانبه، أوضح عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه تم الدفع بحفارين لتحديد موقع الكسر، حيث يجري العمل على تغيير الماسورة المتضررة.

وأضاف أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة للتغلب على تحديات التربة، ومن المتوقع عودة المياه خلال الساعات القادمة.