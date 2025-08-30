جنوب سيناء تشهد فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني (صور)

شاركت منطقة جنوب سيناء الأزهرية بقوة في مبادرة "اليوم العالمي للسرد القرآني"، حيث توافد الطلاب من مختلف المراحل العمرية للمشاركة الإيجابية في هذا الحدث العالمي الذي يُنظم سنويًا تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وقال الدكتور علي بدير، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية: "إن أكثر من 277 طالبًا شاركوا في هذا الحدث".



وأكد "بدير" أن المشاركة تعكس حرص المنطقة على الانخراط في الفعاليات العالمية للأزهر، وتظهر صورة مشرفة لأبناء جنوب سيناء ومكانتهم في خدمة القرآن الكريم.



وأضاف مدير عام المنطقة، أن الحدث يؤكد الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر ثقافة التلاوة الصحيحة وتعظيم مكانة كتاب الله في نفوس الأجيال.

وأوضح مدير المنطقة أن اليوم العالمي للسرد القرآني يُخصصه قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشؤون القرآن في مصر لتشجيع حفظة القرآن الكريم على تسميع ومراجعة أكبر قدر ممكن من القرآن الكريم في جلسة واحدة، ويُقام هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي في 30 أغسطس.

وأكد مدير المنطقة، أن المبادرة تهدف إلى تمكين الطلاب من حفظ ومراجعة القرآن الكريم، وتعزيز روح التنافس بينهم، وتحفيز باقي الطلاب على الوصول إلى مستويات متقدمة في الحفظ والتلاوة، إضافة إلى تدريب مكاتب التحفيظ على استراتيجيات حديثة لحفظ القرآن الكريم.

وأشار مدير المنطقة إلى أن المبادرة تتضمن جلسات تسميع جماعية كبيرة يشارك فيها الآلاف من حفظة القرآن في مصر وخارجها، حيث يُسَمع القرآن كاملاً في جلسة واحدة، مع تدريب الطلاب على تحقيق ختمات سريعة ومتعددة، مما يسهم في تعزيز التمسك بقيم القرآن وتحويل حفظه إلى سلوك وأخلاق راقية في حياة الطلاب.





