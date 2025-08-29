محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة البلينا -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمدينة البلينا، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بحضور، الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، ويسري عبد الحفيظ، رئيس مركز ومدينة البلينا.

وأكد المحافظ أن افتتاح هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية، وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالأسواق التجارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على إقامة سوق اليوم الواحد بإحدى القرى وعدم قصره على المراكز والمدن فقط .

وشهد السوق إقبالاً من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم ، السلع التموينية، والمواد الأساسية، وقسم خاص "أهلا مدرستي" يضم الأدوات المدرسية والزي المدرسي.

وأضاف "سراج " أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء لرفع العبء عن كاهل الموطنين، وتقديم سلع تنافسية مع الأسواق الخارجية والسيطرة على الأسعار .

وخلال جولته بالسوق، وجه المحافظ بضرورة توحيد الأسعار داخل السوق، والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 300 جنيها بدلاً من 320 جنيهًا، وكيلو السكر إلى 28 جنيها، كما شدد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة السلع، موجها وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة التموينية ومتابعة السوق يوميًا.

ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.