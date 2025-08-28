إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا



قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات ، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بقنا بين منطقتي الطينة والمحروسة.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل 10 مصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.