إعلان

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا

09:53 ص الخميس 28 أغسطس 2025

أسعاف-أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات ، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بقنا بين منطقتي الطينة والمحروسة.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل 10 مصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 10 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص صحراوي قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟