دماء على أبواب الرزق.. نهاية مأساوية لطفل واجه لصًا في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

"عمار.. الطفل الراجل الشهم، سند أبوه".. كلمات يرددها أهالي منطقة البازار بحي الشرق في بورسعيد كلما ذُكر اسم الطفل الذي تحوّل إلى أيقونة بطولة صغيرة، بعدما لقي حتفه على يد لص حاول سرقة محل والده. مشهد دموي حزين خيّم على واحدة من أكثر المناطق التجارية حيوية في المدينة الساحلية.

"مات عمار بسبب علبة سجائر".. هكذا يصف أحمد محمد بطيخ، صاحب محل مجاور، تفاصيل المأساة. يقول: "سمعت صرخته بيقول: الحقوني يا ناس.. بعدها شفت المتهم خارج يجري وراكب دراجته، جريت وراه لحد ما مسكته جنب مسجد الرحمة وكان شايل المسروقات بيده، فلوس وسجائر".

وأضاف "بطيخ"، أنه لم يكن يعلم وقتها أن عمار قد قُتل، وظن أنها واقعة سرقة فقط، حتى عاد باللص إلى المحل ليكتشف أن الطفل الصغير دفع حياته ثمنًا لمحاولته حماية رزق والده.

وكشفت التحريات أن "عمار" (13 عامًا) من محافظة سوهاج، وأن المتهم من المنيا، وكان يعرف الأسرة جيدًا بسبب عمله سابقًا في محل مجاور. وفي يوم الواقعة جلس المتهم داخل المحل، وحين انفرد بالطفل حاول سرقة الأموال والسجائر، لكن "عمار" تصدى له، فطعنه الجاني عدة طعنات بسكين أودت بحياته، قبل أن يتمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل لمتابعة التحقيقات، بينما وضعت جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح والتصريح بالدفن.

