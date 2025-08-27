"كان نايم في المحل".. آخر صورة للطفل المقتول على يد لص ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، صورة نُسبت للطفل المقتول على يد لص داخل محل والده بمنطقة البازار في نطاق حي الشرق.

وأشار رواد "فيسبوك" إلى أن الصورة المتداولة تعود للطفل عمار محمد العابد، المجني عليه، وهو ينام على الأرض فوق أحد الكراتين؛ تارة ليستريح من مشقة العمل مع والده، وتارة أخرى ليحرس أموال المحل ويساعد أسرته في جني الرزق الحلال.

وقال أحمد محمد بطيخ، شاهد عيان: "إن الطفل كان يتمتع بالشهامة والرجولة، وقُتل أثناء محاولته حماية مال والده رغم صغر سنه".

وأكد شاهد العيان، أنه سمع صرخات استغاثة من داخل المحل، أعقبها مشاهدة المتهم وهو يحاول الهرب، فلاحقه مع عدد من الأهالي حتى تمكنوا من الإمساك به وبحوزته جزء من المسروقات، وسلموه للشرطة، مضيفًا أن الأهالي نقلوا الطفل إلى المستشفى غارقًا في دمائه، لكنه كان قد فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، بلاغًا بمقتل الطفل، فانتقل رجال الشرطة إلى موقع الجريمة، وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "عمار"، 13 عامًا، من محافظة سوهاج، وأن المتهم من محافظة المنيا، وكان على معرفة سابقة بالطفل ووالده لعمله سابقًا بأحد المحال المجاورة.

ووفق التحقيقات، استغل المتهم وجوده في المحل مع الطفل بمفرده، وحاول سرقة الأموال، فتصدى له "عمار"، إلا أن اللص طعنه عدة طعنات بسكين حتى فارق الحياة، قبل أن يتمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان في المشرحة تحت تصرفها للتشريح والتصريح بالدفن، فيما شكّل اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، لكشف ملابسات الجريمة.

