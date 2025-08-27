جريمة في البازار.. لص يقتل طفلًا حاول منعه من سرقة محل والده ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قُتل طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على يد لص أثناء سرقته محل والده بمنطقة البازار نطاق حي الشرق.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، بمقتل طفل على يد لص سرق محل والده بمنطقة البازار في حي الشرق، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم في الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية المبدئية وشهود عيان أن الطفل يدعى "ع" يبلغ من العمر قرابة 13 عامًا، وأن المتهم بإنهاء حياته كان على معرفة بالطفل المجني عليه ووالده بسبب أنه كان يعمل في وقت سابق بأحد المحال المجاورة لمحلهم، ويوم الواقعة كان يجلس المتهم معهم داخل المحل، فأستغل المتهم جلوسه مع الطفل بمفرده وأقدم على سرقة المحل فتصدى له الطفل، إلا أن المتهم طعنه عدة طعنات بسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

جاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحري حول ملابسات الواقعة النهائية، حيث شكلت مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، كما وُضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.