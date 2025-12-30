إعلان

ترحيل رمضان صبحي إلى محبسه لتنفيذ حكم السجن في قضية التزوير

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:15 م 30/12/2025
    جانب من المحاكمة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
    لحظة وصول رمضان صبحي
    رمضان صبحي_
    حبس رمضان صبحي
    أثناء محاكمة محاكمة رمضان صبحي

رحّلت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني رمضان صبحي، إلى محبسه لتنفيذ حكم السجن المشدد لمدة سنة، الصادر بحقه من محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، في القضية المعروفة بتزوير محررات رسمية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وبأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، بمعاقبة رمضان صبحي بالسجن المشدد لمدة عام، ومعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع براءة المتهم الرابع.

وشهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع ترحيل المتهمين، فيما حضر عدد من لاعبي كرة القدم لمؤازرة رمضان صبحي قبل صدور الحكم، من بينهم شريف إكرامي، وعلي جبر، ومحمد رضا «بوبو».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية، تمثلت في كراسات إجابة امتحانات الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع منسوب زورًا للاعب رمضان صبحي، بالاشتراك مع باقي المتهمين، بهدف إثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.

