الطفل كان يعرف القاتل.. القصة الكاملة لجريمة البازار التى هزت بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قُتل طفل في الثالثة عشرة من عمره على يد لص حاول سرقة محل والده بمنطقة البازار التابعة لمحافظة بورسعيد، في جريمة جمعت بين الخيانة والغدر، فالقاتل لم يكن غريبًا، بل كان شخصًا يعرفه الطفل ووالده، مما زاد من بشاعة الواقعة وصدمة المجتمع.

بدأت تفاصيل الجريمة عندما كان الطفل، "ع"، يجلس بمفرده داخل محل والده بمنطقة حي الشرق، واستغل المتهم، وهو شاب كان يعمل سابقًا في محل مجاور، معرفته بالأسرة وثقتهم فيه، وجلس مع الطفل في المحل، في مشهد يبدو طبيعيًا لأي عابر سبيل.

لكن تلك الثقة كانت ستارًا لمخطط إجرامي، فعندما أدرك المتهم أنه أصبح بمفرده مع الطفل، قرر تنفيذ جريمته، وحاول سرقة المحل، لكن الطفل دافع عن ممتلكات والده، وتصدى له بشجاعة، محاولًا منعه من السرقة.

لم يجد المتهم وسيلة للهروب سوى العنف، حيث أخرج سكينًا كان بحوزته، ووجه عدة طعنات غادرة إلى الطفل البريء حتى فارق الحياة.

لم يفلح المتهم في الفرار، بعد ارتكاب الجريمة، فأهالي المنطقة سارعوا إلى الإمساك به وتسليمه إلى رجال الشرطة الذين كانوا وصلوا إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ.

بدورهم، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، وشكل اللواء محمد الجمسي، مدير الأمن، فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، للتحري حول ملابسات الواقعة وجمع الأدلة، وجرى وضع جثمان الطفل في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، قبل التصريح بالدفن.

وتنتظر مدينة بورسعيد حاليًا نتائج التحقيقات النهائية، التي ستكشف كل تفاصيل هذه الجريمة المأساوية.

